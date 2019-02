Interior atrai 38% do novo investimento dos fundos europeus

Os chamados territórios de baixa densidade, sobretudo do interior, estão a captar dois em cada cinco euros do investimento alavancado pelos incentivos à inovação do Portugal 2020 que apoiam a criação de novas fábricas, hotéis e demais unidades produtivas de norte a sul do país.

O balanço à data de 31 de dezembro de 2018 revela que €744 milhões (38%) dos €1980 milhões investidos em projetos de raiz (greenfield) se localizam na faixa proposta pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses como alvo prioritário de discriminação positiva neste quadro comunitário. A preferência dos novos investidores pelo interior foi incentivada pelo facto de o Portugal 2020 estar a majorar apoios e a abrir concursos exclusivos a quem prefira o litoral mais dinâmico do país. É o caso da iniciativa “Atrair”, que captou novas empresas e empregos para as regiões mais afetadas pelos incêndios de 2017.