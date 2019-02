Dona do Minipreço tenta travar ofensiva de milionário russo dia 20 de março

É no meio de uma guerra entre administração e principal acionista que se realiza uma quente assembleia-geral de accionistas da DIA – Distribuidora Internacional Alimentar (DIA). É a 20 de Março que ocorre o encontro de accionistas em que a administração da empresa, que detém os supermercados portugueses Minipreço, quer limpar as perdas do passado e determinar um aumento de capital de 600 milhões de euros. A proposta foi feita este domingo. E antecipa-se ao lançamento formal da ofensiva do empresário russo Mikhail Fridman, que quer o controlo da empresa de distribuição.

“O nosso plano é o único que garante o cumprimento de todas as obrigações legais e compromissos financeiros”, afirma o presidente executivo da DIA, Borja de Cierva, citado pelo jornal El Economista. O objectivo é restabelecer o equilíbrio do balanço da retalhista. Palavras que pretendem colocar um travão a Fridman, dono da LetterOne, sociedade que, através do seu braço de retalho L1Retail, é dona de 29% da DIA e quer a totalidade do capital numa oferta pública de aquisição (OPA). Essa operação não foi formalmente lançada – a imprensa espanhola diz que pode acontecer na próxima semana –, mas cairá por terra caso os planos da administração sigam em frente.

E que planos são esses? Foram revelados ao regulador do mercado de capitais espanhóis. Dia 20 de março, na reunião de accionistas, serão votadas várias propostas. Uma delas é compensar as perdas passadas, utilizando reservas constituídas no balanço da DIA. Ou seja, essas reservas desaparecem em contrapartida da diminuição parcial dos resultados negativos que a empresa alcançou nos anos anteriores, prejuízos que se situam em torno de 191 milhões de euros. Haverá também uma redução de capital – reduz-se o valor das ações contabilisticamente, com a finalidade de compensar os resultados negativos.

É depois destas operações de limpeza que se poderá avançar com o aumento de capital de 600 milhões de euros que o Morgan Stanley já garantiu que vai subscrever, se mais ninguém se chegar à frente. Esta operação vai colocar mais ações da DIA no mercado, com vista à capitalização da empresa. Só que os atuais accionistas, que não participem nesta operação, vão perder peso no capital da retalhista.

À partida, já se sabe que o maior accionista, a empresa do milionário russo, não vai participar neste aumento de capital.

O confronto entre administração e principal accionista está aí. E tem pelo menos mais um mês pela frente. E haverá implicações no negócio, nomeadamente saídas de pessoal e ajustamento da rede. Em Portugal, o grupo espanhol está presente em 608 lojas.