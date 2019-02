‘Brexit’ não afasta britânicos do Algarve

Contra a corrente pessimista à volta do impacto do ‘Brexit’, a Sotheby’s Portugal acredita que o cenário da saída do Reino Unido da União Europeia traz “oportunidades interessantes para o imobiliário algarvio”. “O que se vê no terreno é procura”, garante o diretor-geral, Miguel Poisson, certo de que o Algarve se impõe como um porto seguro no radar dos investidores britânicos na hora de escolherem ativos imobiliários como alternativas para aplicar o seu dinheiro face à ameaça de desvalorização da libra.

“É verdade que já sentimos alguma indecisão nos clientes, mas as pessoas cansam-se de esperar, o Algarve continua a ser visto como aposta de futuro e acompanha a tendência de crescimento do investimento imobiliário no país”, acrescenta.

A Sotheby’s, a operar no imobiliário de luxo em Portugal desde 2007, tem na região um dos polos principais da sua atividade no país e sabe que este é o destino favorito dos britânicos no território nacional. “Eles continuam a privilegiar o sol e a praia, enquanto os franceses, que são os nossos maiores clientes, procuram mais cultura, história, ambientes urbanos, o que significa que apostam mais na região de Lisboa e no Porto”, comenta.

Nos seus planos de expansão está, aliás, a abertura do terceiro escritório no Algarve. Mas a rede de oito espaços comerciais, distribuída entre a região Lisboa-Cascais (4), Porto (1), Madeira (1) e Algarve (2), vai ter mais duas inaugurações no curto prazo, no Porto e em Lisboa, de forma a acompanhar a dinâmica da procura no país.

Um salto de 40%

Com um volume de negócios de €300 milhões, a Portugal Sotheby’s International Realty é a filial mais rentável do grupo na zona EMEIRA (Europa, Médio Oriente, Índia, Rússia e África) nos últimos dois anos. Em 2018, transacionou mais de 300 imóveis no segmento de luxo, com um preço médio de 1,057 milhões de euros por operação, o que representa um salto de 40% desde 2016.

E o que se pode comprar por um milhão de euros em Portugal? Primeiro é preciso definir cuidadosamente a zona e o tipo do investimento, mas uma análise à oferta da empresa mostra que quem está interessado em estrear um apartamento com boa exposição solar no segmento de luxo conseguirá um T2 com 120 metros quadrados em zonas nobres de Lisboa como o Príncipe Real. Basta alargar os horizontes para conseguir uma casa maior: o mesmo orçamento dará para um T4 em Alcântara ou para um T3 na Foz do Porto.

Especializada no segmento residencial de luxo, a Sotheby’s envolve-se essencialmente em transações acima dos €500 mil. Em alguns casos, pode interessar-se por operações na ordem dos €300 mil, mas também faz todos os anos vários negócios acima dos €10 milhões.

Índia e EUA no radar

Setenta por cento dos clientes da empresa são estrangeiros. Mas se os franceses dominam em Lisboa e no Porto e os britânicos são quem mais compra no Algarve, os brasileiros estão em destaque por serem a nacionalidade que regista maior crescimento do lado da procura. No radar de negócios estão, no entanto, a entrar outros países, como a Índia. “Temos cada vez mais milionários indianos a investirem no imobiliário de luxo em Portugal”, diz Miguel Poisson. As razões podem ser várias, do ‘Brexit’, que está a obrigar estes investidores a olharem para outros destinos além do Reino Unido, à própria rede da Sotheby’s, com uma presença forte na Índia.

“Para muitos, Portugal é a forma de entrar na Europa e o interesse no país vai muito além dos benefícios fiscais por razões várias, do clima à segurança.” Quanto à confiança no boom da procura dos EUA, a explicação é simples: “O mercado imobiliário segue muito o turismo. Vêm como turistas, gostam do país e acabam por se tornar investidores. Compram casas cá e, por vezes, mudam com toda a família para Portugal”, sublinha o diretor-geral da Sotheby’s.

Já na Madeira, uma fatia significativa da procura vem de emigrantes na Venezuela e África do Sul.

A previsão para 2019 continua a ser de crescimento, mas Miguel Poisson admite alguma deslocação da procura das zonas prime de Lisboa, onde a oferta começa a ser mais escassa e cara, para áreas vizinhas e para o Porto, “a viver um desfasamento temporal de cerca de 2 anos face a Lisboa na dinâmica imobiliária”.

Nas novas tendências do sector há ainda espaço para uma maior abertura à tecnologia, das redes sociais à realidade aumentada ou aos óculos de realidade virtual 3D, “cada vez mais usados em apresentações internacionais, para os potenciais investidores verem o que vai ser construído”.