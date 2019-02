Serviço postal dos CTT tem suportado custos do Banco CTT

Os tinteiros das impressoras e a água que sai das torneiras nas estações CTT estão a ser motivos de debate entre a empresa e o regulador das telecomunicações. A companhia liderada por Francisco Lacerda não dispõe de uma contabilidade em que a actividade postal está efectivamente separada da operação bancária. Mas a Anacom exige que isso aconteça. Por isso, tem de haver uma reformulação de contas de 2016 dos CTT, que ainda podem contestar esta ideia.

Havendo estações de correio dos CTT onde há um espaço para o Banco CTT, tem de haver partilha de recursos. Pessoal, rendas, seguros, condomínios, água, electricidade, papel, material de escritório, impostos são alguns dos exemplos.

“Constata-se que, para 2016, não existe uma adequada separação entre estas duas atividades para uma parte significativa destes recursos, de acordo com os princípios orientadores, nomeadamente o princípio da causalidade”, conclui a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), em comunicado.

Segundo explica nessa nota, “estará em causa uma sobrevalorização de gastos alocados à atividade postal, por contrapartida de uma subvalorização dos gastos imputados à atividade bancária”. Ou seja, a operação bancária registou menos custos do que aqueles que deveria ter contabilizado, em compensação do serviço postal, que saiu penalizado na partilha de encargos.

Por ser o prestador do serviço universal, os CTT têm de dispor de uma contabilidade analítica que separe as contas entre os serviços e produtos que presta. E é da Anacom a responsabilidade de analisar essa contabilidade. Para isso, contrata uma entidade que a fiscaliza. A Grant Thornton & Associados foi a escolhida para fazer esse trabalhe relativamente aos exercícios de 2016 e 2017. E foi com base no estudo que a autoridade comandada por João Cadete Matos concluiu que não há uma “adequada repartição dos gastos entre a actividade postal e a operação bancária nas estações de correio” no que diz respeito às contas de 2016.

Resultados têm de ser reformulados

“A Anacom, suportada nos resultados da auditoria realizada, aprovou um sentido provável de decisão que inclui um projeto de declaração de não conformidade dos resultados do sistema de contabilidade analítica dos CTT de 2016 e determinando a reformulação dos resultados do sistema, de 2016 e 2017, tendo em vista a sua conformidade com os princípios orientadores. É dado um prazo de 20 dias úteis aos CTT para se pronunciarem”, conclui a nota.

Esse projeto de decisão indica, então, que os CTT devem reformular os seus resultados de 2016, para que a declaração de conformidade da contabilidade não seja colocada em causa. Já em relação aos resultados de 2017, pese embora não haja ainda uma auditoria concluída, devem já, pelo menos, corrigir aquilo que foi já considerado desconforme sobre o ano anterior.

Este problema na separação de contabilidade não é uma novidade: Era um receio da Anacom que vinha já desde 2015, quando abriu o primeiro balcão do Banco CTT. Confirmou-se no ano seguinte.

Estas conclusões preliminares da Anacom - que tem tido várias decisões sobre os CTT contestadas pela companhia - são divulgadas num momento em que os partidos mais à esquerda continuam a apontar para a nacionalização da empresa. Aliás, esta quinta-feira, 21 de Fevereiro, são discutidos os projectos do BE, PCP e PEV com vista à reversão da privatização.