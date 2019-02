Salários de homens e mulheres só serão iguais daqui a 83 anos

Dois milhões, trezentas e oitenta mil e oitocentas. Foi este o número de mulheres empregadas em Portugal em 2018 (média anual), traduzindo uma situação de quase paridade com os homens ao nível do emprego, pela primeira vez no país. Mas essa paridade está longe de ser ainda uma realidade ao nível dos salários. As mulheres ganham, em média, menos 18,4%. Uma diferença que pouco se reduziu nos últimos 20 anos. A este ritmo vão ser precisos mais 83 anos para atingir a igualdade no salário médio.

Apesar da elevada participação das mulheres no mercado de trabalho, uma característica portuguesa, sempre estiveram aquém dos homens ao nível do emprego. Em 1998, representavam 44,4% da população empregada, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Mas este fosso tem vindo a fechar-se. Em 2018, as mulheres eram já 48,9% do total e, a este ritmo, a paridade na repartição do emprego será atingida em menos de cinco anos.