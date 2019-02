“Há um estigma associado aos negócios com vocação social”

Adrian Johnson é um empreendedor em série que soma negócios na área tecnológica e dos media. Nos últimos 15 anos acumula o ‘vício’ com o de partilhar experiências. É professor de empreendedorismo no INSEAD, onde ensina os alunos de MBA a sobreviver aos 100 primeiros dias do negócio. Esteve recentemente em Portugal para participar na entrega dos Prémios INSEAD Empreendedorismo e falou ao Expresso sobre o que mudou no mundo dos negócios nos últimos anos.

A evolução tecnológica tem gerado mudanças que são transversais aos sectores económico e social. Como é que o ecossistema empreendedor evoluiu nos últimos anos?

Os princípios fundadores do empreendedorismo não mudaram de forma significativa. O que mudou foi a natureza das oportunidades que hoje estão disponíveis para os empreendedores, sobretudo no campo digital. A ubiquidade das ferramentas e das tecnologias digitais tornou muito mais fácil criar e gerir o que chamamos de micromultinacional, pequenos negócios com escala global. Soluções como os espaços de trabalho partilhados ou plataformas que agregam talento disponível para trabalhar de forma mais flexível permitem que hoje um novo projeto consiga ganhar escala muito rapidamente mantendo custos fixos muito reduzidos. O senão deste cenário é que a concorrência é muito mais feroz do que era no passado e é global.