EDP admite vender barragens

A EDP está a equacionar vender um conjunto de centrais hidroelétricas no âmbito de um plano de alienações que pode render ao grupo um encaixe de cerca de €1000 milhões, apurou o Expresso. É um dos negócios que a administração liderada por António Mexia poderá incluir na revisão do seu plano estratégico, que será apresentada ao mercado a 12 de março.

A empresa não quis fazer comentários sobre este tema. Mas um membro do Conselho Geral e de Supervisão ouvido pelo Expresso confirma. “Está em curso um novo plano de negócios que contempla operações de investimento e de desinvestimento. Esse é um dos cenários, mas não é o único”, explicou essa fonte.