Dona da cimenteira Secil queixa-se que gestão do défice limita construção

O grupo português que controla a cimenteira Secil, e que é dono da papeleira Navigator (antiga Portucel), acredita que há boas perspetivas para a economia portuguesa e mesmo para o sector da construção. Contudo, deixa um lamento: a gestão do défice orçamental está a limitar o investimento público e, isso, impede um avanço mais expressiva da actividade.

A Semapa, que apresentou no ano passado um crescimento de 7% dos lucros para 132,6 milhões de euros, inscreve, no seu comunicado de resultados de 2018, que tem expetativas positivas para 2019 no que diz respeito à área de cimentos e de construção, onde está presente com a Secil. Mas há um senão.

“Os indicadores macroeconómicos apontam para um crescimento [o Banco de Portugal fala num avanço de 1,8% do Produto Interno Bruto] embora o nível de investimento público, condicionado pela gestão do défice seja um fator limitativo”, inscreve a empresa que pertence ao grupo agora nas mãos das herdeiras de Pedro Queiroz Pereira, empresário falecido no ano passado.

Um facto que não é propriamente uma novidade. Os técnicos que dão apoio ao Parlamento, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), concluíram, na semana passada, que o investimento público em Portugal ficou 1.180 milhões de euros abaixo do que estava previsto no Orçamento do Estado para 2018.

Aliás, ainda este sábado, o Expresso dá conta que a gestão do défice também trava o investimento público na eficiência energética, já que há vários projectos para a melhoria da eficiência já aprovados para receber financiamento europeu, mas que continuam sem obras no terreno.

Apesar disso, há um lado positivo pela frente, considera a Semapa nas suas considerações futuras. “O facto de se encontrar em plena execução o Programa Portugal 2020 permite antecipar uma recuperação do investimento, beneficiando desse modo o desempenho do setor da construção”.

Aliás, as perspectivas de crescimento do sector da construção no próximo ano apontam para um crescimento mais acelerado (de 4%), face aos 3,5% do ano anterior.

Brasil e Angola também são positivas

Portugal, embora seja o mais importante para a Secil, não é o único mercado em que os gestores da Semapa – equipa sob o comando de João Castello Branco – acreditam em sucesso no próximo exercício.

Em relação ao Brasil - terceiro mercado mais relevante para a cimenteira -, com o Executivo de Jair Bolsonaro, “existe também uma forte expectativa em torno do programa de infraestruturas do Governo e das privatizações e que poderá dar um forte impulso ao setor da construção”.

O mesmo em relação a Angola, sob a presidência de João Lourenço. O consumo de cimento vai aumentar 8%, segundo que as projeçoes referidas pela Semapa se devem aos vários programas levados a cabo, nomeadamente aquele que foi desenhado entre o Governo e o Fundo Monetário Internacional. Essa perspetiva, a concretizar-se, poderá mais relevo a esta economia no volume de negócios da Secil, que foi residual no ano passado.

O Líbano, o segundo maior mercado onde a Secil está presente, é aquele em que as perspectivas são menos optimistas.

A cimenteira conta para 22% de todo o volume de negócios da Semapa, que tem o seu principal foco na área de pasta e papel, com a Navigator - e ainda na área do ambiente. Esta semana, a papeleira divulgou os seus resultados de 2018, que se fixaram nos 225 milhões de euros. No mesmo dia, foi anunciado que o presidente executivo, Diogo da Silveira, vai sair de funções em Abril.