Défice orçamental trava eficiência energética

O concurso dos fundos comunitários do Portugal 2020 para apoiar o investimento público na eficiência energética nos edifícios da administração central abriu em 2016, os projetos viram o seu financiamento europeu aprovado a partir de 2017, mas a esmagadora maioria das obras continua sem chegar ao terreno em 2019.

A atual execução destas obras não chegará aos €10 milhões quando, em causa, está uma centena de edifícios de organismos públicos que se comprometeu a investir mais de €150 milhões em novas soluções de eficiência energética e de energias renováveis, desde isolamentos térmicos à instalação de painéis solares. O objetivo não é só que o Estado reduza a sua pegada ecológica, como também que passe a poupar mais de €11 milhões na “conta da luz” todos os anos.