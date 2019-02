Conheça as zonas de Lisboa onde as casas ainda estão ‘baratas’

Aonde é que ainda há zonas ao alcance de quem quer ter uma casa em Lisboa e não consegue chegar aos preços aquecidos praticados no centro da cidade? “Como zonas boas para quem quer investir, aconselho aquelas onde houve construção de habitação social, estão mais degradadas e não foram ainda reabilitadas. Essas zonas ainda são baratas e vão valorizar-se nos próximos anos”, garante Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária (APEMIP).

Chamando a atenção para a “enorme falta de habitação dirigida às classes média e média baixa”, Luís Lima frisa que na cidade “ainda há muitos espaços urbanizáveis” e que zonas que hoje são marcadas pelo estigma dos bairros sociais têm potencial e disponibilidade de terrenos para despertar o interesse dos promotores para construção nova, não dirigida aos segmentos de luxo, numa expansão natural da cidade para as segundas coroas.