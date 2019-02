Como ‘voaram’ €590 milhões do PIB deste ano

Parecem pequenas revisões de décimas mas, juntas, fazem uma grande diferença na economia real. No espaço de doze meses, o PIB português de 2019 ‘perdeu’ cerca de €590 milhões. É a diferença entre aquilo que se esperava que fosse a economia portuguesa e aquilo que parece vir acontecer agora. Correndo-se o risco, se a tendência de revisões em baixa das perspetivas de crescimento se mantiver, de o cenário ser ainda menos favorável.

Há um ano, a Comissão Europeia previa que Portugal crescesse 2,2% e 2,1% em 2018 e 2019. O que levaria o PIB nacional até cerca de €202,7 mil milhões. Só que, entretanto, não só Bruxelas reviu a projeções em baixa (para 1,9% e 1,7%) como esta semana o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou a primeira estimativa para o desempenho da economia no ano passado: 2,1%. Fazendo as contas, a ‘nova’ trajetória do PIB nestes dois anos é inferior em €790 milhões, a maior parte em 2019 (ver gráfico).