Aveleda investe €7 milhões no Algarve

A Aveleda está a entrar no Algarve com um olho no vinho e outro no turismo. Depois das regiões do vinho verde, Douro e Bairrada, a empresa ruma a sul com um plano de investimento de €7 milhões até 2021 numa propriedade de 80 hectares com vista para o mar e para a ria de Alvor.

“É uma região que tem sido esquecida, mas que tem muito potencial no segmento do enoturismo”, diz Martim Guedes, copresidente executivo da Aveleda com o primo António Guedes.

Para a incursão a sul, a Aveleda comprou uma parte da Quinta do Morgado da Torre e a empresa Alvor, com uma faturação próxima dos €400 mil. E Alvor será a marca principal dos seus vinhos na região do Algarve, a lançar já em abril, numa gama de sete rótulos, entre brancos, tintos e rosés, e preços entre os €5 e os €15.

No arranque do projeto, a família tem apenas 13 hectares de vinha que quer aumentar ao ritmo de 10 hectares por ano, com “uma abordagem experimentalista onde cabem várias castas”, mas já com lugar garantido para a Alicante Bouschet, Souvignon Blanc e Moscatel Roxo. Dentro de dois anos, prevê vender 200 mil garrafas, mantendo o foco comercial na região, o que significa fazer uma aposta dupla na restauração e no turismo, até porque a análise do mercado local mostra que só 3,5% dos vinhos consumidos nos restaurantes algarvios são da região do Algarve, que tem uma produção anual na ordem das 1,5 milhões de garrafas

“A procura turística no Algarve é cada vez menos sazonal, mas continua a assentar muito na praia e no golfe. Nós queremos juntar o enoturismo”, diz Martim Guedes confiante num plano de negócios em que turismo e vinho têm pesos iguais, na ordem dos 50%. O objetivo não é entrar na hotelaria, uma vez que isso significaria “entrar numa nova área de atividade para competir diretamente com os grandes grupos do sector”, explica. Mas a Aveleda quer construir uma adega, um centro de visitas e um restaurante de raiz para programas de visitas e provas.

Nesta aposta no sul do país, o copresidente executivo da Aveleda confia, em especial, no potencial dos vinhos rosés, por considerar que “há muitas semelhanças no clima e no solo com a região francesa da Provença, muito reputada nos rosés”. Confia, também, na localização, entre a Serra de Monchique e o Atlântico, numa zona com água disponível, abrigada dos ventos do norte, refrescada pela brisa do mar para vencer o desafio do impacto do aquecimento global. E conta com a experiência acumulada em Penafiel, na sede da empresa, onde recebe 30 mil visitas por ano.

Para a Aveleda, que tem no Casal Garcia o campeão de vendas do vinho verde, este é mais um passo no caminho da diversificação que pode levar a empresa a novas regiões vitivinícolas.

Ao todo, no universo da Aveleda, são produzidas 19 milhões de garrafas por ano. As vendas em 2018 cresceram 6%, para €38 milhões. O vinho verde responde por 90% deste valor. As exportações, que absorvem 2/3 do total, têm como principais destinos os EUA e a Alemanha.

Somando os 13 hectares de vinha que agora entram no universo da Aveleda, via Algarve, a empresa tem 650 hectares de vinha, 515 dos quais na região dos vinhos verdes. No Douro, a Aveleda entrou em 1992, comprou a Quinta do Vale do Sabor em 2015, juntou ao portfólio a Quinta Vale D. Maria em 2017, numa parceria que envolveu uma troca de participações com Cristiano van Zeller, e tem mais 100 hectares. Na Bairrada tem a Quinta da Aguieira, desde 1998, e mais 25 hectares.

Já com a quinta geração a liderar o negócio, a empresa tem em curso um plano de investimentos de €40 milhões para executar entre 2015 e 2020, entre replantação e expansão, e está a plantar 100 hectares de vinha por ano na região dos vinhos verdes em propriedades que vai adquirindo ou arrenda para reforçar o autoabastecimento de uvas.