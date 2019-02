Supremo confirma que BCP vendeu obrigações como se fossem um depósito a prazo

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou a decisão dos tribunais de primeira e segunda instância: o Millennium BCP foi condenado por venda enganosa de produtos financeiros e vai ter de devolver o valor da aplicação acrescido de juros.

Em causa, explica o Jornal Económico, está a venda de obrigações da Portugal Telecom como se fossem um depósito a prazo. E bastou uma ação interposta por um cliente para condenar o banco depois da justiça confirmar que houve venda enganosa de produtos financeiros, em violação do dever legal de informação dos clientes.

A história é simples: em 2012, após conversa com um funcionário do banco, este cliente constituiu aquilo lhe foi apresentado como um depósito a prazo com maturidade de quatro anos, à taxa fixa de 6,25%, "sem qualquer risco de capital ou de juros" e possibilidade de movimentação a qualquer momento. Entregou, então, 59.277,81 euros. Esperou quatro anos e no vencimento da aplicação, em 2016, pediu a restituição do capital. Ficou a saber que o que tinha eram, afinal, obrigações da PT Taxa Fixa 2012/2016. E estavam bloqueadas.

Estas obrigações correspondiam a um título de dívida não subordinada, com rentabilidade superior à das aplicações tradicionais e pagamento semestral de juros a uma taxa bruta fixa de 6,25%. Mas em junho, a CVMV tinha suspenso a sua negociação até "`à divulgação de informação relevante relativa ao processo de recuperação judicial das Empresas OI" e prorrogou, depois, a suspensão com o mesmo fundamento, conta o Económico.

Agora, o BCP tem de restituir a este cliente os 59.277,81 euros da aplicação acrescidos dos juros à taxa de 6,25%, contados desde a data da celebração do contrato. E paga mais 5 mil euros a título de dano não patrimonial.

No Acórdão fica claro que o banco sabia que o cliente não tinha conhecimentos para perceber o tipo de aplicação que estava a fazer e "a extensão e a profundidade da informação devem ser tanto maiores quanto menor for o grau de conhecimentos e de experiência do cliente. Mas foi também provado que o banco não entregou ao cliente qualquer documento relativo ao produto em causa e este não queria investir em produtos com risco de capital.