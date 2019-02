Sector imobiliário elogia medidas do Governo para a habitação

A aprovação do diploma que institui o Direito Real de Habitação Duradoura no Conselho de Ministros de ontem, é vista pelos mediadores imobiliários como mais uma opção que vai dar resposta às necessidades habitacionais dos portugueses.

“O Governo tem vindo a dar passos no sentido da promoção do aumento da oferta habitacional para os cidadãos. Esta medida vem nesse sentido, e não posso deixar de exaltar todas as decisões que atuem para aumentar a oferta e não para prejudicar a procura” sublinha Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).

O representante das imobiliárias diz que é difícil antecipar a adesão que esta alternativa terá por parte do mercado, mas que poderá ser uma opção interessante para nichos muito específicos. Nota que a medida em causa não vem substituir o mercado de arrendamento tradicional, mas considera-a positiva por ser mais uma solução que “poderá ou não ser utilizada pelos proprietários e potenciais moradores, e que pode ser aliciante para grupos específicos como fundos que invistam no mercado habitacional”.

Luís Lima elogia o Governo por ter finalmente assumido o problema habitacional que se vive em Portugal e por estar a tomar medidas nesse sentido.

No entanto deixa o alerta: “A pasta da habitação tem tido, finalmente, a atenção devida, e muito o deve à Secretaria de Estado que a tutela. Espero sinceramente que as remodelações governamentais de que se fala, não interfiram negativamente com o projeto que está a ser desenvolvido e que vai no caminho da criação de soluções”.