Quem quer a casa da família Espírito Santo na Boca do Inferno?

A casa da família Espírito Santo, na Boca do Inferno, em Cascais, está à venda por 20 milhões de euros. O imóvel cor-de-rosa está à venda integrado na alienação da sociedade Casa dos Pórticos, dos herdeiros de Maria da Conceição Cohen do Espírito Santo Silva, mãe do banqueiro, notícia o Jornal Económico.

A sociedade é detida em partes iguais (20%) pelos quatro irmãos de Ricardo Salgado e pela sua mulher. Maria João Salgado, tendo como principal ativo esta propriedade com uma área de 8.681 metros quadrados, quatro pisos, 45 divisões, terraço, piscina, balneários e garagem. Apesar do imóvel cor-de-rosa não ter sido arrestado judicialmente, o facto de ter a mulher de Ricardo Espírito Santo como acionista tem criado dificuldades à venda. Por isso, diz o jornal, o preço pedido começou nos 20 milhões de euros e haverá candidatos de várias partes do mundo, mas também já há propostas abaixo do valor inicial.

"O facto de haver receios de que o imóvel venha a ser arrestado depois da venda não ajuda à concretização do negócio", diz o Económico, referindo, também, a existência de dificuldades ao nível das garantias bancárias.

No histórico dos negócios imobiliários da família na área da Boca do Inferno, o jornal refere vendas em 2017 e 2018, envolvendo terrenos de 3.127 m2 e 2.095 m2 , respetivamente. Nos dois casos havia, já licenças de construção aprovadas pela Câmara de Cascais, mas a venda do primeiro terreno fez soar o alerta na Polícia Judiciária e no Ministério Pública ainda a tempo de arrestar parte do dinheiro. No segundo terreno, o dinheiro da operação não foi para Ricardo Salgado, mas para a sociedade do advogado Proença de Carvalho, a título de honorários por serviços prestados.

A casa onde o banqueiro vive atualmente, no mesmo quarteirão da casa cor-de-rosa, agora à venda, também está arrestada pelo Ministério Público. Mas os arrestos não abrangem os bens herdados da mãe do banqueiro, precisa o Jornal Económico. Aliás, não há ninguém do ramo do banqueiro no Conselho de Administração da Sociedade Casa dos Pórticos, que tem como presidente a sua irmã mais velha, Maria Salgado.