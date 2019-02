Moody's adia decisão sobre rating de Portugal

A agência de notação não publicou esta sexta-feira nenhuma apreciação sobre a notação da dívida portuguesa. Próxima data de avaliação em agosto

A Moody's não publicou esta sexta-feira nenhuma apreciação sobre a notação da dívida portuguesa. A nova data para avaliação é em agosto.

Ao contrário do que previam os analistas que apontavam para uma decisão de melhoria da perspetiva (outlook) de estável para positiva, a agência de rating não tomou hoje nenhuma decisão. A Moody's mantém uma notação de Baa3 (equivalente a BBB- na Standard & Poor's e Fitch) para a dívida portuguesa.

A atenção vira-se, agora, para 15 de março quando a agência Standard & Poor's analisará a notação da dívida portuguesa. Esta agência melhorou a perspetiva (outlook) para positiva em setembro do ano passado, o que abre a possibilidade de uma subida do rating, atualmente em BBB-, o primeiro nível do grau de investimento.