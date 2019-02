Lidl investe 70 milhões em Santo Tirso

O Lidl, o maior empregador alemão em Portugal, lança terça-feira a primeira pedra do seu novo entreposto logístico, em Santo Tirso, onde vai investir 70 milhões de euros, até 2020, para aumentar e modernizar a capacidade de resposta no país.

A nova estrutura será automatizada e fica na vizinhança do atual armazém do Lidl, em Famalicão, numa localização escolhida estrategicamente de forma a permitir aproveitar os recursos humanos do grupo. Em área, o armazém tem 48 mil m2, o equivalente a 5 campos de futebol. A capacidade passa de 18 mil paletes para 55 mil paletes,

A cadeia alemã, com 6.500 trabalhadores e 250 lojas em Portugal, soma investimentos de €170 milhões entre 2017 e 2018 no país apostando na cobertura do território nacional numa lógica de proximidade, mas em que Lisboa, Porto e Setúbal dominam (138 lojas).

Em 2017, o grupo abriu 6 novas lojas, fez 5 substituições e 3 modernizações. Os números para o ano fiscal de 2018, que termina em março, apontavam para mais 12 modernizações, 6 substituições e 3 novas lojas.

O entreposto de Torres Novas também atraiu um investimento de 20 milhões de euros em várias frentes, da ampliação do edifício administrativo a novos balneários e refeitórios e a um aumento da capacidade de 10 mil m2

A oferta conta com 1.700 produtos fixos e uma renovação constante das propostas de marca própria. Com o quarto lugar no ranking da distribuição alimentar nacional, atrás da Continente, Pingo Doce e Auchan. o grupo já disse que o foco na sua aposta de expansão territorial está, em especial, nas grandes áreas metropolitanas