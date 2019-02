Europeus compram menos automóveis de passageiros, mas os portugueses estão a comprar mais

Em janeiro, o mercado europeu de automóveis de passageiros caiu 4,6% face ao mesmo mesmo do ano passado, com 1,19 milhões de unidades vendidas, mostram as estatísticas da Associação de Fabricantes Automóveis da Europa (ACEA). É uma quebra, mas é, também, o segundo maior volume mensal de vendas no primeiro mês do ano desde 2009, sublinha a ACEA.

Em Portugal, no entanto, não houve abrandamento. As vendas no país cresceram 8,3%, o que corresponde ao registo de 15.684 automóveis e é a quarta maior subida da UE, atrás dos 49% da Lituânia, 18,8% da Roménia e 9,2% da Hungria.

Já as principais economias europeias convergiram na queda, confirmando o abrandamento do mercado automóvel europeu. em baixa pelo quinto mês consecutivo. A Alemanha perdeu 1,4%, acompanha do Reino Unido (-1,6%), Itália (-7,5%), França (-1,1) e Espanha (-8%).

Por marcas, há quebra de 6,6% no grupo VW (VW, Audi, Skoda Seat e Porsche), que viu a sua quota cair ligeiramente, dos 24,6% para os 24,1%, enquanto o grupo PSA (Peugeot, Opel, Citroen) caiu 1,9%, mas viu a sua quota subir dos 16,6% para os 17,1%. A Renault recuou 0,7%, mas a fatia de mercado da marca subiu dos 9,3 para 9,7%, enquanto a Ford desceu 6,5% e viu a sua fatia de mercado cair 0,1 pontos, para os 5,5%.

No grupo FCA, que tem a Fiat, Jeep, Lancia/Chrysler e Alfa Romeo, a diminuição das vendas foi de 14,9%, o que se traduz numa perda de quota de 0,7 pontos percentuais, para os 6%.. A Toyota (Toyota e Lexus) também perde vendas (-5,4%) e vê a quota descer dos 5,4% para os 5,3%. Já a Hyuandai aumenta as vendas em 0,3% e vê a sua fatia de mercado engordar 0,4 pontos percentuais, para os 6,8%.