Consumidores deixam de ser obrigados a identificar-se nas compras acima de 1.000 euros

Os consumidores vão poder passar a fazer compras anonimamente, sem qualquer obrigação de dar o nome, a morada ou o número de contribuinte. A medida consta do diploma que introduz novas regras de faturação e facilita a situação aos comerciantes nas compras de elevado valor.

Hoje em dia, as regras de faturação obrigam os consumidores finais de bens e serviços a identificar-se nas compras acima de 1.000 euros. Mesmo que não queiram que as despesas sejam levadas em conta para efeitos fiscais, estão sempre obrigados a darem pelo menos o nome e morada aos comerciantes e prestadores de serviços. Esta informação, apesar de não ser comunicada ao e-fatura para efeitos de deduções á coleta no IRS, passam na mesma a constar da fatura e a serem enviadas ao Fisco - além de passarem a constar nas bases de dados dos comerciantes.

É esta obrigação que, de futuro, cai, conferindo-se liberdade de escolha ao cidadão de se identificar ou prosseguir anonimamente com a transação.

A novidade consta das novas regras de faturação que foram esta sexta-feira publicadas em Diário da República, onde também se incluem outras medidas de simplificação, como a inclusão de um QR Code nas faturas, para impedir que os contribuintes que queiram comunicar as suas despesas ao Fisco sejam obrigados a fornecer o número de contribuinte (NIF) aos comerciantes. Ou ainda a possibilidade de pedir uma fatura eletrónica, sem necessidade de emissão de papel.