Comunicação de despesas no IRS facilitadas. 'QR Code' e faturas sem papel avançam em duas fases

Os contribuintes vão passar a contar com duas novas formas de fazerem chegar as suas despesas ao Fisco para efeitos de IRS. Uma delas é o envio através de um QR Code, e está a ser trabalhada para entrar em vigor no início de 2020. A outra passa, a fatura eletrónica, conhecerá regulamentação nas próximas semanas e entrará em vigor ainda este ano.

A intenção de avançar com novas formas de comunicação com o Fisco já era conhecida (veja aqui e aqui mas esta sexta-feira, no Diário da República, foi publicado o diploma onde se avançam com alguns pormenores mais e se estabelece um calendário de ação.

A medida com maior potencial impacto para os contribuintes e comerciantes passa por obrigar os comerciantes a introduzir nas faturas um QR Code. Enquanto hoje em dia, o número de contribuinte (NIF) é indispensável para garantir que as despesas de saúde, educação, cabeleireiro, supermercado ou do restaurante cheguem à AT para que deem direito a benefícios fiscais, de futuro o NIF passa a ser dispensável. Com as faturas a gerarem um código (o tal QR Code), o consumidor pode fotografá-lo e, à distância de um clique, fazer chegar a informação à sua página no e-fatura. Já para os comerciantes, as implicações são mais vastas. Por um lado, terão de atualizar os seus programas de faturação, de modo a garantir que as faturas geram e imprimem o tal código (o QR Code). Mas, mais importante do que isso, ficam sem saber se as faturas que emitiram chegaram ou não à AT, aumentando o risco de deteção de fraudes. Esta medida ainda será sujeita a regulamentação através de uma Portaria e só entrará em vigor em 2020 – de forma obrigatória para todos os comerciantes.

Mais imediata é a novidade da fatura sem papel. Ao contrário do QR Code, este projeto é facultativo e permite aos comerciantes passarem uma fatura digital ao consumidor, dispensando a emissão de um talão em papel e garantindo uma entrega praticamente em tempo real da informação no e-fatura. Esta medida também aguarda a regulamentação através de uma Portaria, mas a sua preparação está mais avançada e deverá entrar em vigor nos meses mais próximos.

Aqui continua a ser obrigatória a cedência do número de contribuinte por parte do consumidor, sendo a novidade apenas o desaparecimento do papel. Sendo de adesão voluntaria, para que o projeto funcione é preciso que os comerciantes adiram e instalem os programas necessários para uma ligação direta à Autoridade Tributária. Depois, é preciso que os consumidores confiem num certificado eletrónico da mesma maneira que confiam num talão físico.

Em ambos os casos a informação sobre as compras efetuadas pelos contribuintes segue para a Autoridade Tributária sem identificar em concreto o que foi comprado, garante o Governo que, deste modo, acautela as críticas que tinham sido feitas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Além destas alternativas, o Governo também deixa cair a regra que até aqui obriga os consumidores a identificarem-se em todas as compras acima de 1.000 euros, como lhe explicamos aqui.