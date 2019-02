Associação Portuguesa de Imprensa repudia detenção de jornalista filipina

A Associação Portuguesa de Imprensa (API) e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AlC) manifestaram nesta sexta-feira "repúdio" pela detenção da jornalista Maria Ressa, nas Filipinas, sob a acusação de "difamação cibernética". A detenção da diretora do portal de notícias "Rappler" ocorreu nesta quarta-feira e, através de um comunicado, as duas associações referem que a atuação das autoridades do país é "um atentado ao exercício do jornalismo que deve merecer a condenação de quantos prezam a liberdade de imprensa e de expressão".

A nota da API e da AIC recorda que Maria Ressa tem vindo a denunciar as políticas do Presidente Rodrigo Duterte e explica que o pretexto para a detenção "foi uma reportagem publicada em Maio de 2012, que referia que o empresário Wilfredo Keng estaria ligado a tráfico de drogas e de pessoas". O empresário em causa "só formalizou uma queixa cinco anos depois, em 2017, mas as autoridades entenderam que passara o prazo de um ano previsto para o efeito pelo que o caso ficou por aí".

O departamento de Justiça das Filipinas decidiu reabrir o processo em março de 2018, adianta o comunicado, com base "numa teoria de 'publicação contínua'" e sob o fundamento de a reportagem ainda estar 'online'. As duas associações relembram que Ressa já "tinha sido acusada de fuga ao fisco, mas rejeitara as acusações, afirmando que se tratava de uma perseguição política contra si por parte do regime de Duterte".

A API considera que Maria Ressa "é uma das mais prestigiadas jornalistas a nível mundial, sobretudo pela coragem e desassombro com quem vem denunciando as políticas radicais da Administração do Presidente Duterte". O reconhecimento por este trabalho, diz ainda a nota, "levou a que fosse considerada pela revista 'Time' como uma das personalidades do ano de 2018, para além de ter sido distinguida pela WAN-IFRA com o galardão 'Pena de Ouro'"