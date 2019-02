Tribunal de Penafiel decide a favor dos trabalhadores “transmitidos” da MEO

Saiu esta quarta-feira a primeira sentença dos vários processos judiciais em curso colocados por trabalhadores da MEO/Altice Portugal "transmitidos" para empresas prestadoras de serviços à MEO, algumas do próprio grupo Altice. O tribunal de Penafiel decidiu a favor dos trabalhadores - cerca de dezena e meia - num processo que tinha no banco dos réus a MEO e a Tnord-Tech, uma empresa do grupo Altice para onde foram transferidas, no total, 32 pessoas.

Rercorde-se que em causa está um polémico processo de transmissão de estabelecimento, que no Verão de 2017 envolveu a transferência de 155 trabalhadores da MEO para outras empresas, algumas das quais do próprio grupo Altice. Muitos destes trabalhadores - perto de 90 - continuam com processos em tribunal, contestando essa transferência.

Agora, a primeira sentença, que é passível de recurso para um tribunal superior, foi favorável aos trabalhadores.

"A sentença saiu hoje e é favorável aos trabalhadores", disse ao Expresso Álvaro Almeida, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV). O sindicalista remeteu mais declarações para mais tarde, após uma consulta mais detalhada da sentença. A confirmar-se este entendimento numa sentença definitiva, os trabalhadores poderão ter de ser reintegrados na Meo.

Contactada pelo Expresso, a Altice Portugal "confirma a decisão do Tribunal de Penafiel", acrescentando que "seguindo os princípios que sempre nortearam este caso, de manutenção do bom clima negocial, da paz laboral e social, não fará mais comentários mantendo o tema na esfera interna da empresa".

Assim, a empresa não respondeu à questão se irá recorrer, ou não, da sentença.

Fonte oficial da Altice Portugal afirma, contudo, que "esta questão perde relevância se tivermos em conta que as mais recentes iniciativas de Recursos Humanos levadas a cabo pela Altice Portugal incluem também esta população".

Recorde-se que a Altice Portugal tem em curso um programa de saídas voluntárias da empresa, em condições especiais, dirigido a trabalhadores a partir dos 50 anos de idade. E para o qual se candidataram perto de 2 mil funcionários das empresas do grupo, correspondendo a perto de um quarto de todos os trabalhadores.

Um processo que foi alargado também aos trabalhadores "transmitidos". Não há números sobre quantos destes trabalhadores se increveram no programa. Mas, tudo indica que será significativo.

O Expresso sabe, contudo, que pelo menos um dos trabalhadores envolvidos no julgamento de Penafiel rejeitou a possibilidade de sair da empresa, no âmbito deste programa.

Notícia atualizada às 13:36 com a posição da Altice Portugal e informação sobre o processo de saídas voluntárias em curso no grupo.