Sonae, Lidl e Carrefour querem a cadeia DIA, dizem os espanhóis

Sonae, Lidl e Carrefour estarão na corrida para comprar o grupo espanhol Dia, que tem a rede de lojas Minipreço em Portugal, noticia hoje o jornal espanhol Expansion. O diário garante que os três grupos de distribuição estão a analisar o negócio e as ofertas podem visar toda a operação da cadeia Dia ou apenas uma parte.

Contactada pelo Expresso, a Sonae, líder no sector do retalho alimentar em Portugal, não confirma nem desmente o seu interesse nesta corrida com operadores da Alemanha (Lidl) e França (Carrefour). "A Sonae tem por política não comentar rumores e especulações, sendo que este princípio se mantém", diz apenas fonte oficial da empresa que tem em curso um plano de expansão que contempla 60 inaugurações em três anos no país e uma aposta nas lojas de proximidade.

Os problemas na cadeia Dia, em fase de reestruturação devido a problemas financeiros, têm levado fontes do sector a admitir que poderá haver mudanças no curto prazo no segmento do retalho alimentar em Portugal onde a relação de forças, estável já ha alguns anos, já prometia mexidas com o anúncio da entrada da Mercadona em 2019.

O Dia/Minipreço tem atualmente uma rede de 608 lojas em Portugal, 303 das quais em franquia, e iniciou no ano passado uma aposta na cadeia Express, que já soma 48 lojas de conveniência.

O grupo espanhol, com um EBITDA de 246 milhões de euros, já mandatou a banca para procurar um comprador para a Clarel, a sua marca especializada em produtos de farmácia, perfumaria e higiene pessoal.

Para o Expansion, o interesse dos três distribuidores europeus (Sonae, Lidl e Carrefour) é um indicador do interesse que a empresa continua a ter para o sector.

O russo Mikhail Fridman, que tem uma participação de 29% na empresa, já manifestou interesse em lançar uma OPA (oferta pública de aquisição) sobre a totalidade das ações através do fundo Letterone. O preço oferecido é de 0,67 euros por ação, mas ontem, em bolsa, a cotação ficou nos 0,64 euros/ação.

As notícias sobre o interesse de vários investidores e grupos do sector em comprar a empresa surge numa altura em que está a ser preparada a convocatória de uma assembleia geral de acionistas que deverá aprovar um aumento de capital para os 600 milhões de euros, explica o Expansion.