Revolução na EDP: Fundo Elliott propõe venda de ativos no valor de 7,6 mil milhões de euros

O fundo Elliott, que detém 2,9% da EDP, revelou esta quinta-feira os seus planos para a elétrica portuguesa: embora seja um acionista minoritário, avançou com uma proposta radical para o grupo, na qual defende que a administração liderada por António Mexia se desfaça de um conjunto de ativos, que permitirão à EDP um encaixe de 7,6 mil milhões de euros (o equivalente a quase dois terços da capitalização bolsista do grupo).

A abordagem do fundo Elliott é feita sem hostilizar a administração de António Mexia, mas o conjunto de propostas feitas pelo veículo de investimento norte-americano prevê uma autêntica revolução na EDP, com uma recomposição da sua carteira de ativos que a tornará essencialmente uma empresa de produção de energias renováveis.

O Elliott defende uma otimização do negócio da EDP baseada em três grandes operações de desinvestimento. O Elliott não é explícito sobre em quanto tempo deverá a empresa concretizar estas operações.

Na venda da posição de 51% que tem na EDP Brasil, a EDP poderá encaixar 2,3 mil milhões de euros (o Elliott defende-o afirmando que a EDP Brasil não tem escala para liderar naquele país, mas tem ativos que podem interessar a grupos de maior dimensão). Por outro lado, o Elliott propõe que a EDP se desfaça de 49% das redes de distribuição de eletricidade na Península Ibérica, o que lhe poderá render outros 3,6 mil milhões de euros. E o fundo estima ainda que se a EDP vender as suas centrais termoelétricas na Península Ibérica pode encaixar mais 1,7 mil milhões.

O fundo Elliott acredita que há procura no mercado para aqueles ativos, como demonstram várias transações feitas recentemente. O que poderá facilitar a venda destes ativos quer a outras empresas de energia quer a fundos de investimento que procuram receitas de longo prazo.

O objetivo desta proposta de venda de ativos é libertar recursos para que a EDP possa acelerar o seu investimento em energias renováveis, ao mesmo tempo que reduz a sua alavancagem em dívida. Com uma dívida superior a quatro vezes o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), a EDP deverá baixar a sua alavancagem, para um rácio de dívida face ao EBITDA de apenas três vezes, defende o Elliott.

A EDP que resultaria deste redesenho, estima o fundo norte-americano, passaria a ter até 2022 um crescimento médio anual do seu EBITDA de 7%, face aos atuais 2% de crescimento anual. Em comparação, a espanhola Iberdrola deverá até 2022 aumentar o seu EBITDA em 5,9% ao ano. E a EDP conseguiria aumentar os dividendos aos acionistas a uma média anual de 11%, face ao cenário atual de dividendos estáveis (sem redução nem aumento).

A EDP ficaria, segundo o Elliott, com 54% do seu EBITDA assente em renováveis (eólica e solar), com 23% proveniente de outras fontes de produção de eletricidade (sobretudo hídrica) e ainda 23% de redes reguladas. Em termos geográficos, o Elliott estima que a "nova EDP" passaria a ter 79% do seu EBITDA na Europa e 20% na América do Norte.

As ações da EDP reagiram esta quinta-feira em alta ao anúncio do fundo Elliott das suas ambições para a EDP, estando desde a abertura a valorizar 1,5%. Chegaram a ser transacionadas esta manhã a 3,25 euros por ação, a apenas um cêntimo do valor oferecido pela China Three Gorges (CTG) na oferta pública de aquisição anunciada em maio do ano passado.

Além da proposta de desinvestimento, o Elliott também manifestou a sua oposição à OPA da CTG, notando que ela apenas enfraquecerá a elétrica portuguesa.