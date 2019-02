PIB da zona euro cresce 1,8% em 2018. Portugal volta a convergir

Economia da moeda única chega ao final do ano em forte desaceleração. Portugal cresce acima da média dos países da moeda única mas há oito que crescem mais no último trimestre do ano.

O crescimento da zona euro em 2018 foi de 1,8%, abaixo do que previu a Comissão Europeia na semana passada, avançou esta quinta-feira o Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia. Bruxelas tinha previsto um crescimento de 1,9% em 2018, uma desaceleração já significativa em relação a 2,4% registado no ano anterior. O abrandamento foi ainda maior, segundo os dados agora divulgados pelo Eurostat.

No quarto trimestre do ano passado, o ritmo no espaço da moeda única desceu para 1,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. em que o crescimento homólogo tinha registado 1,6%. Em cadeia, o seja, de um trimestre para o seguinte, o crescimento manteve-se em 0,2% no período de outubro a dezembro.

A economia portuguesa cresceu no último trimestre 1,7%, mais do que a média da zona euro, mas ficou, para já, atrás de oito economias - Letónia (5,5%), Eslováquia (4%), Chipre (3,9%), Lituânia (3,6%), Finlândia (2,7%), Espanha (2,4%), Áustria (2%) e Holanda (1,8%). Não estão disponíveis ainda dados do último trimestre para Estónia, Irlanda, Grécia, Luxemburgo, Malta e Eslovénia, que cresceram mais do que Portugal no terceiro trimestre.

O abrandamento da economia do euro no ano passado foi marcado em particular pela inesperada desaceleração significativa na economia alemã, a mais importante da região, e pela queda da economia italiana em recessão no segundo semestre. O crescimento da Alemanha em 2018 desceu para 1,4%, divulgou esta quinta-feira o Destatis, o organismo federal de estatística. Nas previsões de Bruxelas, o crescimento da economia italiana deverá ter-se situado em 1%.

(Em atualização)