Ministério das Finanças esclarece que ainda só cativou €1073 milhões em 2019

“O Ministério das Finanças está a aplicar os cativos definidos na Lei do Orçamento do Estado para 2019, aprovado na Assembleia da República”, esclarece fonte oficial do ministério das Finanças quando questionada se está ou não previsto um agravamento das cativações, tal como avançado esta quinta-feira pelo Correio da Manhã.

Segundo o ministério das Finanças, “o valor dos cativos tem vindo a diminuir de forma sustentada ao longo de todos os anos desta legislatura e representa, em 2019, apenas 1,3% do orçamento total das entidades da Administração Central”.

Os dados fornecidos pelo Terreiro do Paço indicam que o valor dos cativos na Lei do Orçamento do Estado desceu do primeiro para a quarta proposta orçamental que o ministro das Finanças, Mário Centeno, aprovou no Parlamento, com o apoio dos partidos à sua esquerda.

No primeiro orçamento da chamada “geringonça”, o valor dos cativos foi de €1.557 milhões em 2016, descendo para €1.424 milhões em 2017, €1.086 milhões em 2018 e €1.073 milhões em 2019.

Durante a atual legislatura, a percentagem do orçamento total das entidades da Administração Central que ficou refém da autorização do secretário de Estado do Orçamento, João Leão, também desceu de 2,2% em 2016, para 1,9% em 2017, 1,4% em 2018 e 1,3% em 2019.

“Os cativos são um instrumento importante para a gestão orçamental, sendo avaliados de forma permanente, e geridos ao longo do ano em função quer das necessidades dos serviços quer da execução orçamental. Importa recordar que, tal como em anos anteriores, não estão sujeitos a cativos os orçamentos do Serviço Nacional de Saúde, das escolas e das instituições de ensino superior”, acrescenta fonte oficial do ministério das Finanças.