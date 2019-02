Fundo abutre da EDP põe as garras de fora para declarar guerra à OPA chinesa

O fundo Elliott, que é desde outubro um dos acionistas de referência da EDP, enviou uma carta ao Conselho Geral e de Supervisão da empresa, com o conhecimento do conselho de administração executivo, para defender que a EDP pode e deve ser alvo de medidas para melhorar os seus resultados, mas também para tomar uma posição firme contra a oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges (CTG).

O fundo liderado pelo norte-americano Paul Elliott Singer declarou em outubro ter adquirido 2,3% das ações da EDP, mas na carta agora enviada à elétrica refere ter já 2,9% do capital da empresa liderada por António Mexia.

Este veículo de investimento é conhecido há vários anos como "fundo abutre", por ter sido um dos fundos especulativos que investiram em dívida pública de países em dificuldades, como a Argentina, e por assumir ainda hoje posições muito críticas e reivindicativas nas empresas em que investe.

Para defender os seus interesses na EDP, o Elliott acaba de criar um site, Empower EDP, onde divulgou a sua primeira carta aos órgãos sociais da EDP, documento onde indica acreditar que a empresa está num nível de desenvolvimento e valorização "sub-ótimo", que deve merecer melhorias, entre as quais uma redefinição dos seus investimentos em ativos de energia renovável e uma redução do seu endividamento, tal como o Expresso antecipou no passado sábado.

Uma das mensagens na carta agora divulgada é a contestação à OPA chinesa. "É evidente para nós, e para muitos outros acionistas, que a oferta da CTG, tal como se encontra atualmente, não favorece os melhores interesses dos stakeholders da EDP e, em última análise, conduzirá a um enfraquecimento da EDP que será: uma empresa mais volátil, com um conjunto de ativos menos atrativo e com poucas oportunidades de crescimento", lê-se no documento.

"A estagnação da oferta teve como efeito prático impedir o crescimento da EDP, o que originou má performance do valor das ações da EDP relativamente às outras empresas do sector", acrescenta o fundo Elliott.