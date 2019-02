Economia portuguesa cresceu 2,1% em 2018, abaixo da meta de Centeno

A economia portuguesa cresceu 2,1% em 2018, segundo a estimativa publicada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Uma desaceleração de sete décimas em relação ao crescimento no ano anterior. Segundo o INE, este abrandamento resultou do contributo mais negativo da procura externa líquida. A meta de crescimento apontada pelo governo para 2018 era de 2,3%.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no último trimestre do ano foi de 1,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, revelando um abrandamento do ritmo em relação a 2,1% registado no terceiro trimestre. Esta estimativa do INE coincide com o consenso das previsões dos economistas ouvidos pelo Expresso na semana passada.

"A procura externa líquida apresentou um contributo para a variação homóloga do PIB mais negativo que o observado no trimestre anterior, refletindo uma diminuição em volume das exportações de bens. Em sentido contrário, o contributo positivo da procura interna aumentou, em resultado da aceleração do Investimento e do consumo privado", refere o INE.

Em relação ao trimestre anterior, a economia cresceu ligeiramente acima do que previam os analistas. Em cadeia, o PIB aumentou 0,4%, acima de 0,3% previsto. Registou-se uma ligeira aceleração em relação a 0,3% verificado entre julho e setembro A razão desta melhoria ligeira deve-se ao facto do "contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB [ter sido] menos negativo, enquanto o contributo positivo da procura interna se manteve positivo mas inferior ao observado no 3º trimestre", refere ainda o INE.

A estimativa do organismo português de estatística coincide com a previsão avançada pela Comissão Europeia na semana passada nas Previsões de Inverno. Bruxelas projeta a continuação do abrandamento do ritmo da economia portuguesa em 2019, com a taxa de crescimento a descer para 1,7% face a 2,2% inscrito no Orçamento de Estado.