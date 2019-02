EDP promete "analisar cuidadosamente" propostas da Elliott

A EDP promete que irá "analisar cuidadosamente" as propostas que a Elliott apresentou esta quinta-feira, e que defendem que a empresa liderada por António Mexia avance com uma série de desinvestimentos, que poderão render-lhe um encaixe de 7,6 mil milhões de euros.

"O foco da EDP é criar valor para os seus acionistas, clientes, colaboradores e restantes stakeholders. Como tal, agradecemos a contribuição da Elliott e iremos analisar cuidadosamente as suas propostas, em linha com a prática seguida com todos os nossos acionistas", refere um comunicado da EDP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre as propostas do fundo Elliott estão a venda dos 51% que a EDP tem na EDP Brasil, dos 49% do negócio de distribuição regulada de eletricidade na Península Ibérica e das centrais termoelétricas que a EDP ainda opera.

A empresa não se alonga nos seus comentários, referindo apenas que continua comprometida com "um constante e construtivo diálogo" com os seus acionistas, e lembrando que apresentará uma revisão da sua estratégia a 12 de março, data em que também apresentará as suas contas de 2018.