Ações da EDP já são negociadas acima do preço da OPA

O fundo Elliott teve esta quinta-feira a sua primeira declaração pública sobre a EDP, de que é acionista, com 2,9%, e os efeitos já se fizeram sentir: as ações da elétrica portuguesa ultrapassaram o valor da contrapartida oferecida pela China Three Gorges (CTG) na oferta pública de aquisição (OPA) anunciada em maio do ano passado.

É a primeira vez desde outubro que as ações da EDP são transacionadas em bolsa acima do preço da OPA, que foi colocado pela CTG em 3,26 euros. Esta quinta-feira os títulos da EDP já atingiram um pico de 3,27 euros, atirando a capitalização bolsista da empresa portuguesa para 11,95 mil milhões de euros. Mantém-se como a empresa mais valiosa da Bolsa, seguida da Galp com 11,6 mil milhões de euros.

A valorização reforça a convicção dos investidores de que a EDP vale mais do que o que a CTG decidiu oferecer, numa operação que enfrenta vários obstáculos em matéria de aprovação dos reguladores (até agora a CTG só teve luz verde no Brasil).

O fundo Elliott pronunciou-se esta quinta-feira no sentido de que a OPA da CTG apenas enfraquece a elétrica portuguesa. O veículo norte-americano defende não só o insucesso da OPA mas também a adoção, pela EDP, de uma nova estratégia.

A mudança de estratégia passa pela venda de ativos que o Elliott estima poderem render à EDP um encaixe de 7,6 mil milhões de euros. Estas alienações permitirão à EDP acelerar os seus investimentos em energias renováveis e diminuir o seu endividamento.