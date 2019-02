70% dos cartões de crédito cobram taxa na compra de combustíveis. Saiba quais são os mais vantajosos

Em Portugal, sete em cada dez cartões que circulam no mercado cobram uma taxa de 50 cêntimos pela compra de combustíveis - revela um estudo da ComparaJá.pt, plataforma de comparação de produtos bancários que faz uma análise dos 92 cartões bancários existentes no país, segundo dados reportados a janeiro de 2019.

Segue-se a lista dos cartões bancários que atualmente cobram taxas pelos pagamentos nas gasolineiras (sendo 50 cêntimos por cada operação o valor praticado na totalidade dos casos) e que foram identificados na análise do simulador de mercado de crédito:

Abanca - Unibanco Clássico

EuroBIC - Soft

EuroBIC - Classic

EuroBIC - Gold

BPI - Cartão BPI

BPI - BPI Prémio

BPI - BPI Gold

BPI - BPI Zoom

BPI - BPI Campeões

BBVA - Depois Classic BBVA

BBVA - Depois Gold BBVA

Caixa Geral de Depósitos - Caixa Classic

Caixa Geral de Depósitos - Caixa Gold

Caixa Geral de Depósitos - Caixa Platina

Caixa Geral de Depósitos - Caixa In

Caixa Geral de Depósitos - Crédito Leve

Caixa Geral de Depósitos - Miles & More Classic

Caixa Geral de Depósitos - Miles & More Gold

Caixa Geral de Depósitos - Caixa ISIC

Caixa Geral de Depósitos - Visabeira Exclusive

Caixa Geral de Depósitos - LA Visa

Banco CTT - Cartão de Crédito

Montepio - Classic

Montepio - +Vida

Montepio - Gold

Montepio – World

BPI - FC Porto

Oney - Jumbo Mais

ActivoBank - Classic

Cartão BP

Crédito Agrícola - Classic

Crédito Agrícola - Premier

Crédito Agrícola - CA Mulher

Crédito Agrícola - CA & Companhia

Crédito Agrícola - CA Seguros

Crédito Agrícola - Twist

Cetelem - Black

Deutsche Bank - DB Classic

Deutsche Bank - DB Gold

FNAC - Cartão FNAC

Millennium BCP - Classic

Millennium BCP - Platinum

Millennium BCP - GO!

Millennium BCP - Gold

Millennium BCP - Prestige

Millennium BCP - TAP Classic

Millennium BCP - TAP Gold

Millennium BCP - TAP Platinum

Novo Banco - NB Verde

Novo Banco - NB Gold

Novo Banco - NB Branco

Sonae FS - Universo

Unibanco - Clássico

Unicre - Credivisão

Cetelem - Conforama

Cetelem - Decathlon

Cetelem - IKEA

Cetelem - Media Markt

Caixa Geral de Depósitos - Benfica Member

Caixa Geral de Depósitos - Benfica Member Gold

Caixa Geral de Depósitos - Sporting Classic

Caixa Geral de Depósitos - Sporting Gold

Caixa Geral de Depósitos - Benfica Adepto

O estudo da ComparaJá.pt avança ainda que o número de cartões de crédito gratuitos tem vindo a aumentar em Portugal (33 num total de 92 cartões isentam os consumidores de custos associados à anuidade ou a comissões de utilização mínima do cartão, quando no final de 2017 havia apenas 25 cartões nestas condições entre os 102 que circulavam), mas 36% ainda têm uma anuidade superior a 25 euros, tantos quantos os que estão isentos destes custos.

Maioria dos bancos com TAEG no limite máximo mesmo cobrando anuidade

Também no que toca à Taxa Anual Efetiva Global (TAEG), que representa o custo total suportado pelo cliente que adquire um determinado crédito, foi apurado que apenas 26 entre os cartões que circulam têm aqui uma taxa inferior a 16% - e segundo dados referentes ao primeiro trimestre de 2019 a TAEG média nos cartões de crédito é de 15,48%.

"Atendendo a que o limite máximo imposto pelo Banco de Portugal para as taxas de juro no presente trimestre é de 16,6%, esta análise evidencia que a grande maioria dos bancos está a aplicar uma TAEG no limite máximo, ou muito próximo desse teto, isto mesmo quando cobram uma anuidade ao cliente", destaca José Figueiredo, CEO do ComparaJá.pt.

A inclusão de seguros gratuitos associados aos cartões, e que hoje atinge 73% do total, é, por outro lado, uma tendência de mercado evidenciada neste estudo, designadamente com o objetivo de precaver usos fraudulentos ou roubos. "As instituições financeiras, acompanhando o aumento das compras 'online' por parte dos portugueses, têm apostado em oferecer alguns seguros de forma a proteger os consumidores quando realizam transações com cartão de crédito na Internet, explica José Figueiredo.

85% dos cartões permite associação ao MB Way

Segundo o estudo, a grande maioria dos cartões de crédito em Portugal, 85%, permitem a sua associação ao serviço MB Way, e apenas 15% dos cartões de crédito têm uma função dual (ou seja, a possibilidade de realizar operações quer a crédito quer a débito). "O MB Way é um serviço cujo acesso é disponibilizado em grande escala no mercado nacional, e neste sentido é compreensível que tenha gerado recentemente uma grande polémica devido ao potencial aumento das comissões cobradas pelos bancos nas transferências através deste serviço", faz notar o responsável da ComparaJá.pt.

Mais de dois terços dos cartões de crédito existentes em Portugal permitem acesso a descontos que abarcam hotéis, restaurantes, tecnologia ou vestuário, em parceiros das instituições financeiras que os emitem - é outra tendência evidenciada no estudo da ComparaJá.pt.

“É curioso perceber que, apesar de o 'cashback' ser a categoria específica mais procurada pelos utilizadores do comparador de cartões de crédito do ComparaJá.pt, apenas 13% dos produtos incluem este benefício”, refere José Figueiredo, frisando que "é possível antecipar que, concretamente neste âmbito, existe uma lacuna no mercado, havendo potencial de atração de novos clientes por parte dos bancos que ofereçam mais produtos com 'cashback'”.

Tendo como universo de análise as últimas 30 mil simulações realizadas na plataforma, a conclusão do estudo é que "os consumidores portugueses procuram sobretudo cartões que incluam benefícios que permitam receber de volta parte do valor das compras realizadas". E enquanto "as famílias com rendimentos mais baixos procuram maioritariamente cartões das categorias de 'Cashback' e 'Descontos', as famílias com rendimentos mais elevados já procuram mais as categorias de 'Milhas Aéreas' e 'Premium'.

Outros dados apurados pela ComparaJá.pt dão conta que a média de custos nos pagamento no estrangeiro (fora do Espaço Económico Europeu) é de 2,63€ (cálculo feito a partir de um pagamento de 100€), que a média do custo do cashadvance é de 7,49€ (cálculo feito a partir de um levantamento de 100€) e que a média do custo do crédito em linha é de 6,35 € (cálculo feito a partir de uma transferência de 100€).

Com base nesta análise, a plataforma identificou os melhores cartões de crédito em Portugal em 2019, que são mais vantajosos para os consumidores em seis diferentes categorias:

- Melhor Cartão com Milhas para 2019: Santander - Cartão Platinum

- Melhor Cartão com Cashback para 2019: Cofidis - Cartão Cofidis (+1€)

- Melhor Cartão com Descontos para 2019: WiZink - WiZink Rewards

- Melhor Cartão Premium para 2019: CGD - Caixa Platina

- Melhor Cartão com Pontos para 2019: Unibanco - Cartão Atitude

- Cartão mais económico para 2019: BNI Europa - Cartão de Crédito Puzzle