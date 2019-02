Lusíadas também abandona a ADSE

É o terceiro grande privado em processo de cessação das convenções com o subsistema de Saúde dos funcionários públicos. Ainda não está definida a data para terminar com o regime convencionado nas unidades do Grupo, mas é garantido que os beneficiários da ADSE terão uma tabela de preços especial

Depois da José de Mello Saúde e da Luz Saúde, também o Grupo Lusíadas Saúde pretende cessar as convenções com a ADSE.

“O Conselho de Administração do Grupo Lusíadas Saúde está a analisar opções para a cessação das atuais convenções existentes com a ADSE, por considerar que o imperativo de garantia de qualidade e segurança clínica dos seus Clientes (beneficiários desse subsistema público) poderá vir a ser sistemicamente afetado com as regras e procedimentos atualmente vigentes”, menciona a empresa em comunicado.

A Lusíadas Saúde menciona as mesmas razões apontadas pelos outros dois grandes grupos de hospitalização privada: as regularizações extraordinárias (a ADSE exige que os privados lhe devolvam 38 milhões de euros faturados, alegadamente, em excesso, nos anos de 2015 e 2016) e os preços desajustados da realidade.

Em causa, diz a empresa, está a “regularização dos preços dos atos médicos a posteriori (mais de dois anos depois nos casos atuais em discussão) por parte da ADSE, sem ter em linha de conta o tratamento e atos prestados a cada cliente, de acordo com as suas necessidades específicas, e sem que o Grupo Lusíadas Saúde possa ter conhecimento dos elementos comparadores que pudessem justificar tal redução”.

Sobre a tabela de preços, o comunicado menciona que é “desajustada da realidade atual. Trata-se de valores incompatíveis com os padrões de segurança e qualidade com que alinhamos a nossa prestação de serviços e com o nível de experiência que fazemos questão de garantir a todos os clientes que nos procuram, incluindo os beneficiários da ADSE”.

O Grupo Lusíadas Saúde diz ainda que “depois de diversas reuniões internas com as suas unidades operacionais e respetivas direções clínicas” irá assegurar “o adequado acompanhamento e tratamento aos clientes da ADSE que se encontrem a ser assistidos nas unidades do Grupo, assim como criará uma tabela própria para que os mesmos beneficiários possam aceder às nossas unidades, podendo posteriormente pedir o reembolso à ADSE em regime livre”.

Os prazos para a cessação dos acordos não são mencionados pois ainda está a ser analisado “o conteúdo contratual das convenções e