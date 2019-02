Prós e contras do leite baralham país

Facto 1: Entre 2005 e 2015, o consumo de leite em Portugal colapsou 21%, de 90,8 para o mínimo 70,6 kg anuais per capita, segundo o Instituto Nacional de Estatística. A queda estancou, mas, em 2017, o consumo persistia abaixo dos níveis de 1985.

Facto 2: Segundo o Inquérito Alimentar Nacional 2015-2016, os portugueses consomem uma média diária de 254 gramas de produtos lácteos. A roda dos alimentos recomenda o consumo de duas a três porções por dia, entre 250 mililitros de leite, 200 gramas de iogurte sólido ou líquido, 40 gramas de queijo, 50 gramas de queijo fresco ou 100 gramas de requeijão.