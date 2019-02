Portugal fecha 2018 a crescer ao ritmo mais baixo desde 2016

Os sinais de abrandamento vinham a multiplicar-se e terão culminado num crescimento bem abaixo da barreira simbólica dos 2%. É essa a previsão dos economistas ouvidos pelo Expresso sobre o comportamento da economia portuguesa nos últimos três meses de 2018, antecipando os números oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE), que divulga a sua estimativa rápida a 14 de fevereiro.

Os níveis de pessimismo sobre a perda de fulgor do Produto Interno Bruto (PIB) variam, mas as projeções do BPI, do Católica Lisbon Forecasting Lab, do Grupo de Análise Económica do Instituto Superior de Economia e Gestão, do Millennium bcp e do Santander Totta têm uma nota em comum: todas apontam para um arrefecimento. E que começa a refletir-se num menor dinamismo no mercado de trabalho.