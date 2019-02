Airbnb está a caminho dos transportes

A plataforma Airbnb está a estudar o lançamento de serviços complementares ao alojamento. A revista digital especializada em tecnologia, Tech Crunch, avança que a empresa contratou Fred Reid, o experiente executivo americano que liderou companhias aéreas como a Virgin América e a Delta Airlines, para desenvolver uma nova unidade de negócio dentro da empresa dedicada aos transportes.

Fred Reid integra a Airbnb como diretor global (head of) de Transportes. A publicação avança que o objetivo da nova equipa liderada por Reid é "estabelecer parcerias com outras empresas do setor de turismo e transportes, com a missão de oferecer melhores experiências de viagem a milhões de pessoas ao redor do mundo e criar oportunidades económicas significativas para esses parceiros".

A empresa que facilitou a vida aos turistas ao ampliar as soluções de alojamento face à oferta hoteleira, quer agora tornar mais simples as suas deslocações. "Vamos explorar várias ideias e parcerias que possam facilitar o sistema de transporte dos nossos clientes", avançou o co-fundador e CEO da Airbnb, Brian Chesky, em um comunicado.

O CEO admite ter várias possibilidades em cima da mesa. Diz que não está interessado em criar uma companhia aérea ou outra plataforma online para a venda de passagens de avião, mas reforça que "há um leque tremendo de oportunidades que é possível explorar para melhorar a experiência de transporte para todos”.

Fundada em 2008, a plataforma Airbnb tem estado na mira dos investidores. Desde a sua criação já levantou um total de 4,4 mil milhões de dólares (cerca de €3,8 mil milhões) junto de fundos de capital de risco e investidores como a Sequoia e a Andreessen Horowitz. Brian Chesky não desvenda para já o modelo em que se traduzirá esta aposta da Airbnb, mas parece certo que o gigante do alojamento quer também dar cartas no transporte de turistas e na mobilidade.