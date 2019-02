Uma cidade também se constrói com cultura

Nunca, como agora, se viram tantas gruas a arranhar o céu de Castelo Branco. Sinal de pujança no sector da construção e do imobiliário mas, acima de tudo, “sinónimo de gente que se quer fixar na cidade”, nota Luís Correia, presidente da câmara municipal local.

O autarca explica que a cidade está a fazer um esforço “enorme” para atrair gente. Não apenas visitantes e turistas mas, acima de tudo, gente que opte por viver e trabalhar em Castelo Branco.