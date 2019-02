Estas bolachas estão “a viver uma revolução”

O aroma adocicado que se espalha pela rua não engana. Ali fazem-se bolachas. E fazem-se também amêndoas e rebuçados. São três fábricas, com uma área coberta de 42 mil metros quadrados. Produzem 16.600 toneladas por ano, em Famalicão, e estão prontas para crescer, num investimento de €12 milhões.

“Já temos projetada mais uma fábrica, dedicada às bolachas, para os próximos cinco anos. Fomos adquirindo terrenos à volta, para garantir a possibilidade de expansão, e temos tudo licenciado”, diz Ana Raquel Vieira de Castro, neta do fundador da empresa Vieira de Castro, onde tem o pelouro do marketing e vendas.