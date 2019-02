Crescimento de Lisboa chega às periferias

Habitação. Falta de casas a preços suportáveis está a desviar a procura para os arredores da capital, como Amadora, Odivelas, Almada ou Seixal

Com os preços das casas em Lisboa a disparar, muitas famílias estão agora a comprar casas nas periferias, onde os valores são mais acessíveis. Além de Odivelas e Amadora, a procura está cada vez mais a desviar-se para concelhos da margem sul, onde os preços prometem valorizar.

“As pessoas estão a ir para as periferias, porque não têm outra hipótese. Não há oferta de casas em Lisboa a preços que as classes médias e médias baixas possam comprar”, constata Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP). “As periferias das cidades são o único sítio onde temos produto para vender. Há um problema grave neste país, que é a falta de casas para pôr no mercado. É urgente habitação nova, e já precisávamos para ontem de renovar o stock.”