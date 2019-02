Convento em ruínas vira hotel de luxo no Fundão

Entra-se no hotel pela galilé da igreja do secular convento, a sala de reuniões funciona no antigo coro, e até há um restaurante sugestivamente designado “Pecado”. Localizado no Fundão, na encosta da Gardunha, o Convento do Seixo Boutique Hotel abriu as portas em julho do ano passado, prevendo-se a curto prazo a sua inauguração oficial.

O Hotel Convento do Seixo também procurou devolver à cidade um monumento que estava em ruínas – e resultou da profunda reabilitação do Convento de Santo António, também conhecido como Convento do Seixo.

“É o monumento mais importante da cidade, e para a população foi como ver um sonho realizado. Houve várias tentativas ao longo dos anos para o tirar da ruína, que não foram avante. É muito gratificante ver hoje as pessoas com orgulho ao entrar no hotel”, refere Marta Rafael, administradora do Convento do Seixo Boutique Hotel.

Ficar num hotel que outrora foi um monumento tem acolhido reações favoráveis por parte dos hóspedes. “Houve aqui um jogo que correu muito bem: manter toda a parte histórica do convento, mas com uma decoração contemporânea e um ambiente de conforto”, salienta a administradora do hotel.

Este é o primeiro hotel de cinco estrelas a abrir no distrito de Castelo Branco, e tem como meta atrair turistas de vários pontos do mundo. “Até ao momento temos tido maioritariamente mercado nacional, mas a nossa estratégia principal passa por posicionarmos o hotel para atrair vários mercados internacionais com poder de compra”, adianta Marta Rafael.

O turismo judaico é um dos principais focos do hotel de cinco estrelas no Fundão. “Estamos a trabalhar para trazer o mercado brasileiro e o israelita, tendo em conta a nossa proximidade com Belmonte”, destaca a responsável, apontando também como alvos “o mercado francês, alemão e dos países nórdicos, e também norte-americanos”.

O hotel do Fundão conta com 16 quartos, quatro suítes e quatro villas exteriores – além de duas piscinas, spa, sala de reuniões, restaurante e um espaço para eventos com capacidade para 60 pessoas. A sala de reuniões funciona no coro da antiga igreja do convento, sendo uma das metas do hotel trazer eventos à região.

“Estamos a apostar muito em atrair eventos à região, e estamos a preparar-nos para ter, dentro de algum tempo, uma tenda no exterior”, salienta a responsável.

A nova vida do convento do séc. XVI que estava em ruínas afigura-se promissora, e o hotel procura preservar as suas características patrimoniais. O corpo mais nobre do edifício, que era a galilé da antiga igreja, deu lugar à sua receção, sendo o espaço marcado por uma inovação: uma projeção de vídeo mapping que ‘pinta’ todo o teto em abóbada de berço desta sala, criando todos os dias ambientes diferenciados que são acompanhados pela iluminação das zonas comuns do hotel.

Com a projeção vídeo mapping os hóspedes podem usufruir, na mesma sala, de um céu estrelado num dia, ou no outro de uma luxuriante vegetação com uma queda de água virtualmente projetada de uma das paredes da antiga nave da igreja.

A recuperação de património não é uma novidade para o proprietário do Hotel Convento do Seixo, Eurico Augusto, que já tinha avançado com outro projeto turístico envolvendo obras de reabilitação: o Cerca Design House, que abriu em 2015 na aldeia de Chãos, também no concelho do Fundão, na sequência do restauro de um antigo solar do séc. XVIII.

Trazer ao interior de Portugal turistas estrangeiros com poder de compra “não é fácil”, reconhece Marta Rafael. Mas a administradora também frisa que “queremos dar a conhecer a própria região, e com um serviço personalizado, pois são estes sítios do interior que permitem descobrir a maior beleza e riqueza cultural que temos a nível do país, é um trabalho que tem de ser feito e acredito que vai ser o futuro”.