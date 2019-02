Financiamento do BEI em Portugal cresce 3,8%

Banco Europeu de Investimento encerrou 2018 com 1,98 mil milhões de euros financiados em Portugal, envolvendo 26 projetos

O Banco Europeu de Investimento (BEI) fechou 2018 com financiamentos de 1,98 mil milhões de euros em Portugal, mais 3,8% do que no ano anterior, revelou esta sexta-feira a instituição.

Em conferência de imprensa em Lisboa, a vice-presidente do BEI, Emma Navarro, indicou que o financiamento a pequenas e médias empresas em 2018 alcançou os 904 milhões de euros, quase metade dos empréstimos do BEI em Portugal.

A mesma responsável realçou que o financiamento a projetos ligados ao combate às alterações climáticas em Portugal quadruplicou no ano passado, continuando a ser uma área prioritária de financiamento em Portugal.

Na apresentação em Lisboa, Emma Navarro admitiu que a energia solar, que tem atraído em Portugal dezenas de projetos ainda sem financiamento, será uma área elegível para os apoios do BEI, mas sempre sujeita às avaliações de viabilidade económica dos projetos.

"Nós financiamos projetos de energia solar e se houver uma necessidade de financiamento em Portugal cá estaremos", declarou a vice-presidente do BEI.

Em 2018 Portugal foi o oitavo país europeu com mais financiamento do BEI, e o terceiro em percentagem do PIB.

"Estou confiante de que 2019 será um ano positivo para Portugal. Estamos a analisar vários projetos", acrescentou Emma Navarro.