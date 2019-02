Fundo da UBS compra portuguesa Gascan

O fundo de investimento espanhol Artá Capital vendeu a empresa portuguesa de distribuição e comercialização de gás propano canalizado Gascan a um fundo gerido pelo UBS, avança o "Negócios" na edição desta quinta-feira. Segundo o jornal, a venda foi fechada esta semana por um valor superior a €100 milhões. A Gascan conta com mais de 70 mil clientes, distribuindo anualmente cerca de 13 mil toneladas de gás propano.

O fundo Artá Capital, que intega o Grupo March, tinha adquirido a Gascan em 2017 ao fundo Explorer por €70 milhões. Nos últimos dois anos avançou com alguns investimentos, como a compra de 12 operadores de gás propano, aumentando em oito mil a base de clientes da empresa. Em paralelo, o fundo apostou também no desenvolvimento do negócio da eficiência energética, com a Eneryco.

Resultado destes investimentos, a Gascan aumentou em mais de 30% as suas vendas desde a entrada da Artá Capital. A decisão de vender a empresa, justifica o fundo, tem por base o facto da Artá Capital ter completado a maioria do plano delineado para Gascan e ter encontrado um investidor - um fundo de infraestruturas global - com uma visão de longo prazo para a empresa. O fundo do UBS que comprou a Gascan gere ativos no valor de €1,7 mil milhões.