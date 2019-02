Constâncio: “Até 2007 é difícil responsabilizar o laxismo orçamental pela crise”

Vítor Constâncio considera que as narrativas sobre a crise na zona euro que a justificam com desequilíbrios orçamentais excessivos ou com perda de competitividade por subida de salários e preços na periferia “não são corretos”. O ex-vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) está neste momento no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) a realizar uma conferência intitulada “Os 20 anos do euro".



Constâncio sublinha que, na sua opinião, a narrativa correta explica a crise com base na instabilidade dos mercados financeiros e em fenómenos de paragem súbita (sudden stops). “Até 2007 é difícil responsabilizar o laxismo orçamental pela crise”, refere o ex-banqueiro central.