Anacom propõe redução das penalizações pelo incumprimento dos períodos de fidelização

A Anacom quer que os encargos a cobrar aos clientes pelas operadoras de telecomunicações por denúncia do contrato antes do final do prazo de fidelização sejam reduzidos. No âmbito de um conjunto de medidas apresentadas à Assembleia da República e ao Governo, o regulador propõe “uma regra destinada a limitar os encargos a pagar em caso de denúncia do contrato por iniciativa do assinante, o que “permitirá assegurar uma redução dos encargos a pagar”.

Para tal, a Anacom propõe que “o valor dos encargos à saída deixe de estar associado ao valor das vantagens que justificam o período de fidelização”, passando a ter como ‘tecto’ “uma percentagem do valor das mensalidades a pagar até ao final do contrato”.

Se se tratar de uma fidelização inicial, a compensação a pagar ao operador só poderá ir “até 20% do valor da soma das mensalidades vincendas, caso a denúncia do contrato ocorra na primeira metade do período de fidelização” e “até 10% do valor da soma das mensalidades vincendas, caso a denúncia do contrato ocorra na segunda metade do período de fidelização”. Caso se trate de uma refidelização, “estabelecida como contrapartida da subsidiação do valor de uma nova instalação”, a operadora só poderá ir até 10% do valor da soma das mensalidades vincendas.

Esta proposta não é totalmente transversal, restringindo-se aos consumidores, micro e pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos. A Anacom pretende conjugar o direito dos operadores a uma “recuperação equilibrada das contrapartidas concedidas”, com “o reforço da mobilidade dos assinantes no mercado”.

A entidade liderada por João Cadete de Matos pretende ainda que o regime aplicado a estes casos seja simplificado, face ao atual enquadramento “excessivamente complexo, desdobrando-se em limites sucessivos e recorrendo a conceitos indeterminados e dificilmente determináveis”.