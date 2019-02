Tesla volta a cortar no preço do carro mais barato

A Tesla corta mais 1100 dólares no Model 3. O preço está agora nos 42900 dólares.

A americana Tesla, vai voltar a cortar no preço da sua berlina mais acessível (Model 3). A redução é de 1100 dólares (972 euros).

É o segundo corte de preço deste ano, levando o preço da versão mais barata a ficar nos 42.900 dólares (37.600 euros), segundo o site da empresa.

A marca, fundada por Elon Musk, teve em vigor um plano de incentivos a clientes que terminou no primeiro dia de fevereiro. Na altura, Musk twittou que o programa promocional estava ”a adicionar custos exagerados à empresa, em especial ao Model 3".

No quarto trimestre de 2018, a Tesla não cumpriu a meta de entregas do Model 3 e reduziu, nos Estados Unidos, os preços de toda a gama para compensar a redução do crédito fiscal.

A Tesla está a aumentar a produção e a redução de preço permite alargar a base de potenciais clientes para a gama mais barata. O Model 3 conta ainda com uma lista de espera grande e tem na forja o lançamento de uma versão mais barata que deverá chegar ao mercado americano a 35 000 dólares (30600 euros).