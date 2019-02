Sonae Capital reforça presença na hotelaria

Empresa compra a Aqualuz - Turismo e Lazer, Lda, no Algarve

A Sonae Capital vai assumir a exploração do hotel Aqualuz Suite Hotel Lagos, de quatro estrelas. A empresa reforça, assim, a sua presença no sector do turismo e estreia-se na exploração hoteleira no Algarve, um dos principais destinos turísticos do país, com cerca de 1/3 das dormidas totais em Portugal.

Em comunicado, a Sonae Capital informa que comprou a empresa Aqualuz - Turismo e Lazer Lda, que tinha a concessão da gestão do hotel de Lagos. O ativo imobiliário já era da empresa, que não revela o valor do negócio.

O hotel que agora entra no portefólio da Sonae Capital tem 30 estúdios, uma dezenas de suites standard, 129 suites T1 e quatro suites familiares, e, sublinha a Sonae, reforça a sua presença no segmento Sol e Praia, onde já tinha a operação do Tróia Resort, permitindo "desenvolver efeitos de rede na operação".

Esta aquisição surge pouco depois de a Sonae Capital ter, também, garantido a entrada na hotelaria em Lisboa, como concessionária da unidade hoteleira a instalar na Estação de Santa Apolónia.

Assim, a Sonae Capital passa a ter seis unidades em exploração no sector hoteleiro, somando às presenças no Porto (Porto Palácio, The House Ribeira Hotel e The Artist) e em Lisboa, no segmento city-break, as unidades de Tróia e Lagos no segmento sol e praia.