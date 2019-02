Apple vai pagar €500 milhões por impostos atrasados em França

A Apple chegou a acordo com o fisco francês para pagar 500 milhões de euros em impostos atrasados. Esta quantia ainda não é oficial, pelo menos em público, mas é a referida no magazine “L'Express”. Os 500 milhões referem-se a dez anos de atividade da Apple France.

Os membros do clube extremamente exclusivo que a França designa pela sigla GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) usam estruturas extremamente complexas para transferir formalmente os seus rendimentos entre países e minimizar ou iludir o pagamento de impostos. Há muito que vários países da Europa os tentam convencer a pagar uma fatia minimamente justa dos seus rendimentos, raramente com êxito.

França tentou promover a criação de uma taxa à escala europeia, mas a oposição de vários países da UE, seja por beneficarem do atual sistema (casos da Irlanda e do Luxemburgo) seja por temerem retaliações americanas (caso da Alemanha, grande exportadora de automóveis), revelou-se um obstáculo intransponível.

Assim, as autoridades francesas decidiram avançar com o seu próprio sistema. Em dezembro passado, aprovou a criação de um imposto especial sobre os gigantes da tecnologia - empresas com mais de 750 milhões de vendas totais e mais de 25 milhões em França. A implementação dessa medida podia ter demorado - era o que previam alguns comentadores, conhecendo o país - mas os protestos dos coletes amarelos obrigaram o governo a acelerar o governo. Quanto mais não seja, por o dinheiro ser necessário para cobrir as promessas feitas pelo presidente Macron aos manifestantes.

Em 2018, a Amazon já tinha chegado a acordo com o estado francês, que lhe exigia 200 milhões de euros. A soma a pagar pela Apple será substancialmente maior. De resto, a empresa dirigida por Tim Cook (o qual visitou a França em outubro, presume-se que para negociar o acordo) já tinha pago 14 mil milhões de euros exigidos pela UE como restituição dos "apoios ilegais" que foram o efeito prático da utilização do muito benéfico regime fiscal irlandês para sediar as suas operações.

Esse dinheiro foi pago e encontra-se retido enquanto corre o recurso interposto pela empresa. Não é inconcebível que a Apple venha a ter sucesso. Quando França quis obrigar a Google a pagar 1,12 mil milhões em 2017, o tribunal europeu deu razão à empresa.

Agora, a Apple, sem revelar publicamente o montante do acordo a que chegou com o estado francês, emitiu uma declaração em que afirma: "Sabemos o papel importante que os impostos desempenham na sociedade e pagamos os nossos impostos em todos os países onde operamos, em completa conformidade com as leis e práticas em vigor a nível local".