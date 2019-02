O Fisco deve conhecer saldos acima de 50 mil euros? Uma opinião a favor, outra contra

Dois anos depois de ter chumbado a medida, Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde à comunicação ao Fisco de saldos bancários acima de €50 mil. Mas será que a medida faz sentido? Temos uma pessoa a favor e outra contra, para confrontar argumentos

Marcelo Rebelo de Sousa deu esta terça-feira luz verde às regras que permitem que o Fisco passe a receber anualmente das instituições financeiras os saldos de todos os clientes com aplicações acima de 50 mil euros.

Fê-lo sublinhando que preferia que a lei só se aplicasse para a frente (como o Expresso teve oportunidade de explicar, o diploma ficou esquecido no Parlamento, tendo os deputados optado por aplicar as obrigações de forma "retroativa") mas reconhecendo que ela serve para combater a fraude e evasão fiscal.

Assim sendo, de julho em diante o Fisco vai passar a saber o património de todos quantos tenham mais de €50 mil em aplicações financeiras. A medida é muito abrangente e quase nada escapa: praticamente só tendo Certificados de Aforro ou o dinheiro trancado num cofre é que o património financeiro não é reportado automaticamente ao Fisco, como já tivemos oportunidade de lhe explicar.

Ainda assim, a medida continua longe de ser consensual. Deixamos-lhe uma opinião a favor e outra contra.

SIM

Fernando Rocha Andrade, Deputado do PS, ex-secretário de Estado dos Assuntos

Porque é a favor da medida?

Porque é uma peça importante na deteção de variações patrimoniais que não são conhecidas, obrigando quem foge a pagar a sua parte. Esta medida insere-se numa estratégia internacionalmente reconhecida, tanto assim é que a AT já tem acesso a saldos que os portugueses têm no estrangeiro e envia para fora os saldos dos não residentes.

A AT já recebe dados sobre os juros e os valores mobiliários. Não é suficiente?

Há já muitos instrumentos, mas este traz de novo os saldos e a automaticidade dos cruzamentos.

Não se está a lançar uma suspeição generalizada sobre todos?

O acesso do Fisco a estes dados não se baseia em suspeitas, é automático e independente de suspeitas. Precisamos de compreender que nos impostos sobre o rendimento há um trade-off inescapável entre tributação pelo rendimento real e compressão da privacidade. Se elegermos a privacidade como um bem absoluto, o IRS transforma-se num imposto sobre a honestidade... Recordo ainda que hoje em dia a AT sabe quanto gasto todos os meses em água, em eletricidade e ninguém fala em invasão da privacidade, quando o e-fatura até é mais invasivo do que este mecanismo.

€50 mil não é desproporcional?

É tão desproporcional quanto o acesso a contas detidas por residentes no exterior e para não-residentes com contas cá (que nem têm limite).

Num caso estão em causa instrumentos acordados a nível internacional, noutro é opção nacional.

Ambas são voluntárias. O Estado podia ter recusado assinar as convenções internacionais. Não compreendo que se diga que num caso o acesso aos saldos é necessário e do que no outro se vai longe demais: os mecanismos são exatamente iguais.

Não é mais provável que um português tenha uma conta no estrangeiro esteja a fugir aos impostos do que alguém que tem contas cá?

Não vejo porquê. Ambos têm de ser tratados com o mesmo respeito e à luz das mesmas regras.

Não se sabe o que a AT fará com a informação. Corremos o risco de estar a criar um ‘Big Brother’ fiscal?

Claro que esta é uma questão relevante e que me preocupa o que acontece com a informação sensível que está na posse das várias entidades públicas — e a AT tem de ter regras para o acesso a esta e a todas as outras informações sensíveis que gere. Mas, se quisermos iniciar uma discussão sobre isso, se calhar sugiro que se comece pela proteção de gravações de atos processuais.

De invasão em invasão da privacidade: onde é que isto para?

Não sei onde para, sei quando começou: há mais de 200 anos. E sei que há países com mecanismos bem mais compressores da privacidade que o nosso.

Tiago Miranda

NÃO

Manuel Faustino, Consultor fiscal, ex-diretor do IRS na DGCI

Porque é contra a medida?

É mais uma invasão voyeurista por parte da Autoridade Tributária (AT). Vamos disponibilizar todos os dados à AT para que ela faça trabalho de secretária, em vez de andar no campo a verificar as verdadeiras situações de evasão. As inspeções não deviam ser feitas em massa nem todos os contribuintes devem ser considerados suspeitos.

Não são suspeitos à partida. Só se houver divergências.

Os contribuintes têm o direito de não se sentirem permanentemente investigados. Não acho que um órgão do Estado cumpra a sua função à custa do medo que gera.

O cruzamento deste tipo de dados não combate a evasão fiscal?

A questão não se coloca assim. Nos ideais da Revolução Francesa, o Fisco ficava à porta de casa. Hoje em dia mete-se a casa dentro do Fisco. É uma mudança de paradigma radical, um retrocesso à Idade Média.

Esta regra já existe à escala internacional. Porque é que uma é boa e a outra má?

No plano internacional fomos obrigados a aceitá-la. O que é preciso perguntar é: qual é a necessidade de conhecer os saldos cá?

Pela mesma necessidade que se passaram a conhecer os saldos lá fora: despistar rendimentos e património não declarado.

A AT já tem diretamente acesso à base de dados das contas ativas do Banco de Portugal. Além disso, os rendimentos de cá já são praticamente todos comunicados.

Mas não os saldos nem o valor dos títulos de investimento.

A variação do saldo não tem mas, indiretamente, através do rendimento médio de mercado, é possível chegar ao saldo. Porque não fazem as contas? Também não sabemos, porque a lei não o diz, para que servirá esta informação. É para servir de indício a manifestações de fortuna? Mas as aplicações financeiras não constam como elementos a partir dos quais se possa presumir seja o que for. Isto não pode ficar sujeito ao poder discricionário da AT. Depois há outro problema: o que é que fundamenta uma suspeita? Se um reformado com uma pensão mínima tiver €100 mil na conta a AT vai-lhe pedir para explicar a discrepância?

Só se aparecerem de um ano para o outro sem razão.

Quem garante isso? Quem garante que não vai querer vasculhar tudo para trás? A lei não delimita o período temporal a partir do qual as verificações fazem efeito. É por isso que digo que isto vai dar azo a puro voyeurismo, agravado pelo facto de não termos em lado algum uma visibilidade clara sobre quem acede aos dados que estão à guarda da AT.

Porque não confia na AT?

Pelo conjunto dos seus comportamentos. A AT esconde-se atrás do seu poder. Não explica como age e isso gera grande desconfiança.

