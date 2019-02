Há um milionário russo a querer comprar a dona do Minipreço. E os preços podem mudar

Há mudanças à vista no DIA, a empresa que é dona do Minipreço. Um milionário russo, Mikhail Fridman, que já é dono de 29% do capital, propôs-se a adquirir o restante capital que não está nas suas mãos. Depois, avança com a vontade de negociar com a banca credora da retalhista espanhola, de forma a libertar o DIA dos constrangimentos financeiros que tem vivido. Além disso, propõe um aumento de capital de 500 milhões de euros. A proposta prevê ainda um plano de transformação, em que sugere mexidas nos preços da empresa.

A LetterOne, através do seu braço de retalho L1Retail, é dona de 29% do DIA. Sendo assim, a oferta dirige-se, na prática, a 71% do capital social do DIA, cujas ações representativas estão cotadas na bolsa de Madrid. Tendo em conta que o preço oferecido nesta oferta é de 67 cêntimos por ação, a compra pode custar um total de 296 milhões de euros. O preço corresponde a uma valorização de 56% face à cotação de fecho de segunda-feira, nos 43 cêntimos. Mas fica aquém do preço a que as ações cotaram no último ano, período em que os títulos se têm vindo a desvalorizar.

A oferta, dependente de autorizações da Comissão Europeia e do Brasil, será bem-sucedida se metade das ações a que a OPA se dirige aceitarem, ou seja, 50% do capital sob oferta, ou seja, 35,5% do capital do DIA. Assim, o oferente quer acabar a operação com pelo menos 64,5%, que é somar aquela percentagem aos 29% que já estão nas suas mãos.