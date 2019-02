Preços da indústria da Zona Euro recuaram 0,8% em dezembro

FOTO VCG via Getty Images

Os preços da produção industrial na Zona Euro baixaram 0,8% entre novembro e dezembro, depois de em novembro terem apresentado um recuo de 0,3%, informou o Eurostat, organismo de estatísticas da União Europeia.

Portugal registou uma queda acima da média, com os preços da produção industrial a baixar 1,1%. As maiores descidas, de acordo com o Eurostat, ocorreram na Dinamarca (3%), Grécia (2,3%) e Bélgica (2,1%).

Em sentido contrário, na União Europeia houve aumentos dos preços da indústria na Letónia (0,7%), Irlanda (0,3%), Estónia (0,2%) e Luxemburgo (0,1%).

Em termos homólogos, os preços da produção industrial da Zona Euro cresceram 3% (e 3,1% no conjunto da União Europeia), com aumentos mais expressivos na Estónia (9,2%), Letónia (7,3%) e Bélgica e Dinamarca (ambas com um aumento de 7,1%) e apenas a Irlanda e a Grécia a registar descidas (0,4% e 0,1%, respetivamente).