Novo Banco faz reformulação total na mesa da Assembleia Geral

O Novo Banco nomeou os novos membros da mesa da assembleia-geral, depois da renúncia dos elementos que a compunham, segundo informação comunicada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Segundo a informação, o novo presidente deste órgão social será Rui Manuel Pinto Duarte, o novo vice-presidente Miguel João Valente da Costa Madeira e o novo secretário Pedro Moreira de Almeida Queiroz de Barros.

De saída, por renúncia do mandato, estão Nuno Azevedo Neves, João Costa Quinta e Ana Isabel Vieira. Não são indicados os motivos da renúncia.

O Novo Banco, que ficou com parte da atividade bancária do Banco Espírito Santo (BES) - resgatado no verão de 2014 -, é desde outubro de 2017 detido em 75% pelo fundo norte-americano Lone Star, sendo os restantes 25% propriedade do Fundo de Resolução bancário (entidade da esfera pública gerida pelo Banco de Portugal).

Então, a Lone Star não pagou qualquer preço, tendo acordado injetar 1.000 milhões de euros no Novo Banco, e negociou um mecanismo que prevê que, durante oito anos, o Fundo de Resolução injete até 3,89 mil milhões de euros no Novo Banco por perdas que venha a registar num conjunto de ativos 'tóxicos' e alienações de operações não estratégicas (caso ponham em causa os rácios de capital da instituição).

Em 2017, perante prejuízos recorde de 1.395,4 milhões de euros (num ano em que constituiu mais de 2.000 milhões de euros de provisões), o Novo Banco ativou esse mecanismo e o Fundo de Resolução recapitalizou-o em 792 milhões de euros.

Para isso, uma vez que o Fundo de Resolução não tinha todo o dinheiro necessário, o Tesouro público emprestou 430 milhões de euros.

O Novo Banco deve vir a ativar esse mecanismo referente a 2018, tendo sido noticiado pelo Jornal Económico que esse valor pode ser mesmo superior a 850 milhões de euros.

Até setembro de 2018 (últimos dados conhecidos), o Novo Banco teve prejuízos de 419,6 milhões de euros, que comparam com os 419,2 milhões de euros do período homólogo de 2017